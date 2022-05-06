'ECB faizleri hızla artırmalı'

Fuest, "ABD'de faiz artırımları doların euro karşısında değerlenmesine yol açtı ve bu durum Avrupa'da enflasyonist baskıları artırıyor. Bu açıdan ECB'nin Fed'i takip etmesi yönünde bir baskı ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Augsburger Allgemeine gazetesine açıklama yapan Fuest enerji fiyatlarının ekonomik etkisinin ABD'de Avrupa'dan daha yüksek olduğunu, ancak bu durumun ECB'nin harekete geçmesi ihtiyacını değiştirmediğini de vurguladı.