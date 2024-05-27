'ECB gelecek ay faiz indirmeye hazır'

Lane, FT'ye yaptığı açıklamada, "Büyük sürprizler olmazsa, şu anda gördüklerimiz en üst düzey kısıtlamayı kaldırmak için yeterli. Bu yılki tartışmayı çerçevelemenin en iyi yolu, tüm yıl boyunca hala kısıtlayıcı olmamız gerektiğidir. Ancak kısıtlayıcılık alanı içinde bir miktar aşağı doğru hareket edebiliriz" dedi.

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Philip Lane, Temmuz ayındaki politika toplantısına ilişkin açık bir yorumda bulunmazken, aralarında yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel'in de bulunduğu bir dizi politika yapıcı ikinci bir adımın bu kadar erken atılmaması gerektiğini söylemişti.

Lane, "Kısıtlayıcı aşamayı sürdürmekten normalleşmeyi düşünmeye geçmeden önce (enflasyon konusunda) daha fazla ilerleme görmemiz gerekiyor" diye ekledi.

Lane, ECB politika yapıcılarının enflasyonun gevşemeye devam etmesini ve bankanın hedefinin üzerine çıkmamasını sağlamak için bu yıl faiz oranlarını kısıtlayıcı bölgede tutmaları gerektiğini, bunun "çok sorunlu ve muhtemelen ortadan kaldırılmasının oldukça acı verici olacağını" söyledi.