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'ECB gerekli olduğu sürece faiz artıracak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, ECB'nin çekirdek enflasyonu aşağı getirmek için ihtiyaç olduğu sürece faiz artıracağını söyledi.

04.10.2022 - 15:29 |
'ECB gerekli olduğu sürece faiz artıracak'

Villeroy faiz artırımının yıl sonundan sonra yavaşlayabileceğini de vurguladı.

Hollanda'da yayınlanan NRC gazetesine konuşan Villeroy, "Çekirdek enflasyonu aşağı getirmek için gerektiği sürece faiz oranlarını artıracağız" dedi.

Villeroy, faiz oranlarının yıl sonuna kadar nötr seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Villeroy faizler nötr seviyeye ulaştıktan sonra para politikasını normalleştirmede ikinci aşamanın başlayacağını, bu ayağın "daha esnek ve yavaş" olacağını da ifade etti.

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