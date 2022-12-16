ECB için faiz tahminleri yükseltildi

JP Morgan ve Societe Generale, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin dünkü toplantısında alınan kararlar ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın verdiği mesajlar sonrasında ECB'nin faiz artırımlarının gideceği nihai nokta için tahminleri yükseltti.

Societe Generale, Euro Bölgesi'nde faiz oranının gideceği nihai nokta için beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3,75'e çıkardı.

Societe Generale, ECB'nin 2023 yılının ilk yarısında iki kez 50 baz puanlık faiz artırımı yapmasını ve bunu üç kez 25'er baz puanlık faiz artırımlarının takip etmesini beklediklerini vurguladı.

JP Morgan da ECB'nin faiz artırımlarının gideceği nihai nokta için beklentisini yüzde 2,50'den yüzde 3,25'e çıkardı.

JP Morgan Analisti Greg Fuzesi, "ECB toplantısında şahin bir duruşa yönelim gördük. Bu nedenle nihai faiz oranı için tahminimizde büyük bir ayarlama yaptık ve 75 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkardık" diye konuştu.