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ECB için politika zorlukları var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Euro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun Avrupa Merkez Bankası (ECB) için politika zorlukları oluşturduğunu belirtti.

02.06.2021 - 13:06 | | AA
ECB için politika zorlukları var

Moody's'ten yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin gücü ve enflasyonda farklılıklar görülmesinin beklendiği kaydedildi.

ECB'nin birkaç yıl boyunca yüksek seviyede gevşek para politikasını sürdürmeye devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, enflasyonda kısa vadeli artışın Euro Bölgesi'nin salgından hızla çıkabilmesi ile ilgili olduğu belirtildi.

Euro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun ECB için politika zorlukları oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bölgede ekonomik toparlanmanın ufukta göründüğü ancak önümüzdeki dönemde Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın 2019'daki ekonomik aktivite seviyelerine ulaşmasının Almanya ve Fransa'ya göre daha uzun zaman sürebileceği bildirildi.

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