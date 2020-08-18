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18.08.2020 - 12:34 | | AA

ECB, Kuzey Makedonya ve San Marino'ya "repo hattı" açtı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kuzey Makedonya Merkez Bankası için 400 milyon, San Marino Merkez Bankası için ise 100 milyon avroluk repo imkanı açtığını duyurdu.

ECB, Kuzey Makedonya ve San Marino'ya "repo hattı" açtı
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ECB’den yapılan açıklamada; bankanın, Kuzey Makedonya ve San Marino Merkez Bankalarına Kovid-19 pandemisinin negatif etkisinden dolayı katkı sunulmasının planlandığı hatırlatılırken finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaşmaya varıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, repo hattının 30 Haziran 2021’e kadar geçerli olacağı da vurgulandı.

Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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