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Uzmanpara'ECB mevduat faizi yüzde 2 olabilir'
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'ECB mevduat faizi yüzde 2 olabilir'

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mevduat faizini bu yaza kadar %2'ye indirebileceğini söyledi.

24.02.2025 - 09:05 | | Foreks Haber
'ECB mevduat faizi yüzde 2 olabilir'

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Alternatives Economiques dergisine verdiği demeçte, “Bugün bulunduğumuz noktadan bakıldığında, önümüzdeki yaza kadar %2'de olabiliriz” dedi.

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Villeroy ayrıca, Avrupa bankaları arasındaki sektör konsolidasyonunun onları küresel düzeyde daha rekabetçi hale getirebileceğini de teyit etti.

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