'ECB muhtemelen üç kez faiz düşürecek'

Stournaras, Yunanistan Merkez Bankası'nın Eurostat'ın son enflasyon ve büyüme verilerini gözden geçirdiğini ve "2024 yılında üç faiz indiriminin daha olası bir senaryo olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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Yunanistan Merkez Bankası Başkanı, enflasyon rakamlarının ECB'nin en son tahminleriyle uyumlu olduğunu ancak ilk çeyrek üretim rakamlarının olumlu bir sürpriz olduğunu söyledi.

Stournaras, "Ekonomik büyümenin bu hızda devam etmesi halinde, tüketici fiyatlarındaki artışın Mart ayındaki tahminimizden marjinal düzeyde daha yüksek olması muhtemeldir, ancak bu durum 2025 ortasındaki %2'lik hedefi tehlikeye atmayacaktır" dedi.