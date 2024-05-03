'ECB muhtemelen üç kez faiz düşürecek'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Yannis Stournaras'a göre Avrupa Merkez Bankası borçlanma maliyetlerini bu yıl muhtemelen dört yerine üç kez düşürecek.
03.05.2024 - 10:40 | | Foreks Haber
Stournaras, Yunanistan Merkez Bankası'nın Eurostat'ın son enflasyon ve büyüme verilerini gözden geçirdiğini ve "2024 yılında üç faiz indiriminin daha olası bir senaryo olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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Yunanistan Merkez Bankası Başkanı, enflasyon rakamlarının ECB'nin en son tahminleriyle uyumlu olduğunu ancak ilk çeyrek üretim rakamlarının olumlu bir sürpriz olduğunu söyledi.
Stournaras, "Ekonomik büyümenin bu hızda devam etmesi halinde, tüketici fiyatlarındaki artışın Mart ayındaki tahminimizden marjinal düzeyde daha yüksek olması muhtemeldir, ancak bu durum 2025 ortasındaki %2'lik hedefi tehlikeye atmayacaktır" dedi.