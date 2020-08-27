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27.08.2020 - 12:17 | | DHA

ECB: Negatif faizler başarılı oldu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, zamanla yan etkilerinin ortaya çıkma olasılığı olsa da, negatif faiz uygulamasının bugüne kadar başarılı olduğunu söyledi.

ECB: Negatif faizler başarılı oldu
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Avrupa Ekonomi Biriliği Kongresi'nde konuşan Schnabel, Covid-19 pandemisiyle mücadele için hükümetlere de, gelecekte pozitif faize geçişin yolunu açacak güçlü bir politika tepkisi verilmesi çağrısı da yaptı.

Schnable ayrıca, ECB'nin etkili bir alt sınıra ulaşmadığını gösteren, faizde geriye dönüş oranının kesin düzeyine ilişkin belirgin bir belirsizlik bulunduğunu da ekledi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir de, euro bölgesi ekonomisinin, ECB'nin Haziran'da açıkladığı beklentilerine uygun şekilde büyüdüğünü, bu nedenle politika yapıcıların yeni verileri bekleyecek zamanı bulunduğunu söyledi.

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