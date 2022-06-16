ECB tahvil alımında gevşek şartlar belirleyebilir

ECB'nin Almanya ile İtalya gibi düşük kredi notlu Euro Bölgesi ülkelerinin tahvilleri arasında getiri farkının açılmasının önlenmesi için uygulamaya koyacağı yeni tahvil alım programının detayları ECB uzmanları tarafından belirlenecek.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre bu yeni tahvil alım programının şartları arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ekonomik tavsiyelerine uymak da yer alacak.