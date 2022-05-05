'ECB temmuzda faiz artırmamalı'

21 Temmuz'da yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırımına gidilebileceğine işaret eden politika yapıcı sayısının artmaya başladığı bir dönemde La Stampa'ya konuşan Panetta, "Faiz artırımından önce ikinci çeyrek için GSYH rakamlarını görmemiz gerekli. Verileri görmeden ve ekonominin nasıl gelişeceğini tam anlamadan faiz artırmak ihtiyatsızlık olur" dedi.

Panetta, ECB'nin iki, üç ay sonra faizler konusunda adım atmasının çok fazla fark yaratmayacağını da savundu.

Avrupa'da finansal piyasalar ECB'nin temmuz ayında 20 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlamış durumda.