ECB tutanakları yayınlandı

Tutanaklarda toplantıda ECB çalışanlarının enflasyon tahminlerinin ECB enflasyon hedefine uzak olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, enflasyon beklentilerinin çıpadan çıkması riskine dikkat çekildiği belirtilirken, bazı üyelerin kurdaki artışın enflasyon hedefine olumsuz etkilerine dikkat çektiği raporlandı.

Tutanaklarda ayrıca PEPP programının ekonomiye katkısının muhtemel bir faiz indiriminden belirsizlik ortamı nedeniyle daha yoğun olduğu görüşü dile getirildi. Bazı üyelerin son toplantıda PEPP programında yapılan artışın daha ılımlı olmasını istedikleri aktarıldı.

Bankanın bir sonraki toplantısı 21 Ocak'ta gerçekleşecek.