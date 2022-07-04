ECB ucuz kredi programını tartışıyor

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi ekonomisini desteklemek amacıyla pandemi döneminde bankalara yönelik uyguladığı ucuz kredi programının faiz artırımları ile birlikte bankalara milyarlarca euro kazandırmasının önüne geçmek için yollar arıyor.

Financial Times'ın (FT) haberine göre pandemi döneminde bankalara 2,2 trilyon euro sübvansiyonlu kredi sağlayan ve bir kredi sıkışıklığının önüne geçilmesine yardım eden ECB, planladığı faiz artırımlarının Euro Bölgesi bankalarına ekstra 24 milyar euro kar sağlayacak olmalarının önüne geçmeye çalışıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre ECB Yönetim Konseyi, yüzlerce bankanın pandemi döneminde aldıkları kredileri ECB'ye mevduat olarak yatırarak milyarlarca euro ek kar elde etmelerini nasıl engelleyeceklerini tartışacak.

FT'ye konuşan kaynaklar ECB'nin hanehalkları ve işletmeler için borçlanma maliyetlerini yükselttiği bir ortamda bankalara vergi mükelleflerinin parası ile ek kar sağlamasının siyasi olarak kabul edilemez olacağını vurguladı.