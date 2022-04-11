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ECB üyeleri faiz artırma konusunda aynı görüşte

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri Ukrayna savaşına nasıl yanıt verileceği konusunda farklı görüşlere sahip olsalar da faizlerin artırılması ihtiyacı konusunda aynı noktaya gelmeye giderek yaklaşıyor.

11.04.2022 - 09:37 |
ECB üyeleri faiz artırma konusunda aynı görüşte

Natixis Ekonomisti Dirk Schumacher, "Veriler konusunda görüş ayrılıkları olabilir. Ancak herkes normalleşmenin olması gerektiğini görebilir. Burada tek soru normalleşme için ne kadar büyük tedbirlere ihtiyaç olacağı ve bunun hızı" diye konuştu.  

Ancak ECB üyelerinin bu hafta Frankfurt'ta yapacakları toplantıda bu konularda bir karar alması beklenmiyor.  

Bloomberg News'un haberine göre Goldman Sachs ekonomistleri ECB'den ilk faiz artırımını eylülde öngörüyor. 

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, ECB Yönetim Konseyi içinde faiz artırımını en güçlü savunan isimler. Avusturya, Belçika ve Slovenya merkez bankalarının başkanları da ilki eylül ayında olmak üzere bu yıl 2 kez faiz artışı yapılmasını bekliyor. 

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