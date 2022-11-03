ECB üyeleri faiz konusunda uzlaşamadı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyeleri Joachim Nagel ve Martins Kazaks faiz artırımlarının devam ettirilmesini isterken, Mario Centeno ve Fabio Panetta ise daha temkinli hareket edilmesi taraftarı olduklarını ortaya koydu.

Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks, ECB'nin faiz oranlarını çok daha yukarı çıkarması gerektiğini belirtirken, bir resesyon ortaya çıksa bile faiz artırımlarının duraklatılmaması gerektiğini savundu.

Kazaks, "Enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz oranlarının çok daha yukarı gitmesinin gerekeceği açık" dedi.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin orta vadede enflasyonu aşağı getirmek için faizleri daha da artırmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Nagel, "Euro Bölgesi faizinde yolculuğun ne zaman sona ereceği konusunda spekülasyonda bulunmayacağım, biz ABD'den farklı bir durumdayız" dedi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta ise bankanın faiz oranlarını çok hızlı artırmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. Panetta aşırı hızlı faiz artırımının ekonomik büyümeye, konut fiyatlarına ve finansal piyasalara zarar vereceğini savundu.

Panetta, ECB'nin uzun süreli bir resesyon riskinin derinleşmemesini sağlamaya dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı.

Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno da Euro Bölgesi'nde enflasyonu kontrol altına almak için gerekli faiz artırımlarının büyük bölümünün yapıldığını savundu.