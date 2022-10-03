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ECB üyesinden agresif faiz artırımı uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco büyük faiz artırımları yapılacağı taahhütlerinden kaçınılmasını istedi.

03.10.2022 - 11:02 |
ECB üyesinden agresif faiz artırımı uyarısı

Ignazio Visco mevkidaşlarını büyük faiz artırımları taahhüt etmemeleri yönünde uyardı. Visco, ECB'nin çok agresif şekilde faiz artırımları yapmasının bir resesyon tehlikesini yükselteceğini savundu.

"Yükselen enflasyon şu anda ekonomik büyüme görünümünde ani bir kötüleşme ile bir araya geldi" diye konuşan Visco, "Bu çerçevede aşırı şekilde hızlı faiz artırımları bir resesyon riskinde artışla sonuçlanır" dedi.

Geçtiğimiz hafta ECB Baş Ekonomisti Philip Lane de 27 Ekim toplantısında büyük bir faiz artırımı yapılacağı konusunda şimdiden sözler verilmemesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

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