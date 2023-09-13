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ECB üyesinden enflasyon açıklaması

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, petrol fiyatlarındaki artışların enflasyondaki düşüş eğiliminin şüphe duyulmasına yol açmadığını söyledi.

13.09.2023 - 10:47 |
ECB üyesinden enflasyon açıklaması

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların enflasyondaki genel düşüş eğiliminin şüphe duyulmasına yol açmadığını söyledi.

Villeroy de Galhau, "Petrol fiyatlarındaki mevcut dalgalanmalar aylık enflasyon oranını etkileyebilir, ancak bu durum enflasyondaki düşüş eğilimini sorgulanır hale getirmez" dedi.

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