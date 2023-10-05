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ECB üyesinden faiz açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, ECB’nin yaptığı faiz artırımının belki de son faiz artırımı olduğunu söyledi.

05.10.2023 - 13:07 |
ECB üyesinden faiz açıklaması

Kazimir, Avrupa Merkez Bankası'nın geçen ay yaptığı faiz artışının muhtemelen son artırım olduğunu, ancak bundan aralık ve mart aylarındaki toplantılarda veriler görülene kadar emin olunamayacağını söyledi. 

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Kazimir, "Tekrar ediyorum, son çekirdek enflasyon rakamlarına da dayanarak son toplantıdaki faiz artışının son olduğuna kesinlikle inanıyorum. Faizler söz konusu olduğunda zirvede olduğumuza gerçekten ikna olmamız gerekiyor ve bu açıdan yalnızca aralık ve ardından mart toplantılarında bize sunulan gerçek veriler, rakamlar bizi ikna edebilir" diye konuştu. 

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