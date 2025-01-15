ECB üyesinden faiz açıklaması

Villeroy, nötr faiz oranının Euro Bölgesi için %2 civarında olduğunu, ECB'nin mevduat oranının ise art arda üç kez 25 baz puanlık indirimlerden sonra bile şu anda %3'te olduğunu söyledi.

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Villeroy, çarşamba günü Fransa Senatosu'nun finans komitesinin oturumunda yaptığı konuşmada, "Enflasyondaki gerileme önümüzdeki çeyreklerde tahmin ettiğimiz gibi teyit edilirse, hızı yavaşlatmadan önümüzdeki yaza kadar bu %2'lik orana doğru gitmek mantıklı olacaktır. Bu, ekonominin finansmanını ve hanehalkı tasarruf oranındaki düşüşü destekleyecektir" dedi.