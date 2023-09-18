ECB üyesinden faiz öngörüsü

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir ECB'nin perşembe günü yaptığı faiz artışının son faiz artışı olmasını dilediğini ancak daha fazla faiz artırımına gidilmesi olasılığını göz ardı etmediğini söyledi.

Kazimir politika yapıcıların faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığından emin olmak için mart ayına kadar zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kazimir yaptığı değerlendirmede, "Enflasyon hedefimize doğru kesin ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğimizi sadece mart ayı tahmini teyit edebilir. Bu nedenle bugün daha fazla faiz artışı olasılığını göz ardı edemem" dedi.

"Zirvede olduğumuzu varsayalım. Eğer öyleyse bir süre daha burada kamp kurmamız ve kışı, baharı ve yazı burada geçirmemiz gerekebilir" diye konuşan Kazimir, "Bu nedenle ilk faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğine dair piyasa bahisleri yapmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Kazimir, "Gelen ekonomik veriler ve analizler daha fazla sıkılaştırmanın gereksiz olduğunu teyit eder etmez, niceliksel sıkılaştırmamızın hızını ayarlama konusunda bir tartışma alanı görüyorum" dedi.