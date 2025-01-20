ECB üyesinden faiz yorumu

Robert Holzmann, Politico'da yayınlanan röportajında ECB'nin enflasyonun beklenenden daha hızlı yükselmesi durumunda faiz oranlarını geçici olarak bile düşürmesi halinde kredibilitesine zarar verme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

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Holzmann, son verilerin Aralık ayında enflasyonun %2'nin oldukça üzerine çıktığını gösterdiğini ve muhtemelen Ocak ayında da aynısını göstereceğini söyledi.

Enflasyon konusunda şahin olarak görülen Holzmann, bu ay yapılması planlanan faiz indirimine ilişkin tartışmaya açık fikirli bir şekilde gireceğini belirtti ve “Faiz indirimi benim için kesin bir sonuç değil” dedi.