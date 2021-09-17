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ECB yetkilisi faiz öngörüsünü açıkladı

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Pablo Hernandez de Cos, Euro Bölgesi'nde 2023 yılında bir faiz artırımı beklemediğini söyledi.

17.09.2021 - 15:14 |
ECB yetkilisi faiz öngörüsünü açıkladı

Financial Times gazetesi tarafından dün yayımlanan haberde ECB Baş Ekonomisti Philip Lane'in, Alman bankalarla yaptığı toplantıda ECB'nin 2023 yılında faiz artırımına gideceğine yönelik açıklamalar yaptığı iddia edilmişti.

ECB'nin sonradan sonucunu yalanladığı habere ilişkin değerlendirme yapan De Cos, "2023 yılında bir faiz artırımı olacağına ilişkin sonuç değerlendirmesi piyasanın şimdiki beklentileri ve sözlü yönlendirmemiz ile uyumlu değil" dedi.

Yönetici, Euro Bölgesi'nde enflasyonun büyük oranda geçici göründüğünü vurgularken, ECB'nin enflasyonla mücadele için gerektiği zaman kullanılabilecek güçlü araçlara sahip olduğunu kaydetti.

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