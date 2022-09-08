ECB'den 24 yılın en sert faiz artışı

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında piyasaların beklediği gibi 75 baz puan artışa gitti.

ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0,50'den yüzde 1,25'e çıkarıldı. ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 0'dan yüzde 0,75'e, marjinal faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1,50'ye yükseltti.

ECB'nin açıklamasında faizlerde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlayacak seviyelere doğru önden yüklemeli adımlar atıldığı belirtildi.

Banka önümüzdeki birkaç toplantıda Yönetim Konseyi'nin talebi düşürmek için faizlerin daha da artırılmasını beklediğini ifade etti.

ECB tarafından yapılan değerlendirmede "Bankaların fonlama şartlarını izlemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Euro Bölgesi'nde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 9,1, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 4,3 olarak açıklanmıştı.