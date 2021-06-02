ECB'den dijital euro açıklaması

Avrupa Merkez Bankası, dijital bir euro oluşturmanın ödeme veya tasarruf için kullanımını kolaylaştıracağını ve bunun euronun uluslararası statüsünü büyüteceğini öngördüklerini bildirdi.

Euronun, Euro Bölgesi dışında kullanımının artmasını hedef olarak belirleyen olan ECB bugünkü açıklamasında, "Güvenli ve düşük işlem maliyetleri bir para birimine uluslararası adaptasyonu gevşetebilir" ifadeleri kullanıldı.