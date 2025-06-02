ECB'den faiz indirimi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) temel faiz oranını düşürecek; yatırımcıların beklediği bu indirim Euro Bölgesi ekonomisi resesyon tehdidi altında olmadığı sürece bu sıradaki son indirim olacak.

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ABD gümrük tarifeleri politikasındaki son gelişmelerin politika yapıcılar için görünümü büyük ölçüde değiştirmesi beklenmiyor. Euro Bölgesi ekonomisi için kilit sektörlere uygulanan gümrük vergileri yüksek kalmaya devam edecek ve ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin geçen hafta Başkan Trump'ın neredeyse her ülkeye kapsamlı gümrük vergileri uygulama yetkisine sahip olmadığına karar vermesinden bu yana belirsizlik daha da arttı.

ECB'nin bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde borçlanma maliyetlerinde sekizinci kez indirime gitmesi, 2025'te beklemede olan Federal Rezerv'den daha fazla ayrışmasına neden olacak. Bu ayrışma kısmen ABD'nin yüksek gümrük tarifelerinin zıt etkisini yansıtıyor.