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ECB'den faiz indirimi beklentileri şekilleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) önümüzdeki yılın sonuna kadar faizi her çeyrekte bir kez düşürmesi bekleniyor.

12.08.2024 - 13:13 | | Foreks Haber
ECB'den faiz indirimi beklentileri şekilleniyor

Ekonomistlere göre Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki yılın sonuna kadar mevduat faizini her çeyrekte bir kez düşürmesi muhtemel.

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Bloomberg News'un tahmincilerle yaptığı bir ankete göre gösterge faiz, art arda altı çeyrek puanlık indirimlerin ardından Aralık 2025'te %2,25'e gerileyecek. Daha önce ankete katılanlar bu seviyeye ancak 2026'nın ikinci çeyreğinde ulaşılacağını tahmin ediyordu.

Ankete katılan ekonomistler Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya için büyüme tahminlerini düşürdü ve bu yıl sadece %0,1'lik bir büyüme öngörüyor.

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