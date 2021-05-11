Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaECB'den kripto para açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri ECB'den kripto para açıklaması
ABONE OL

ECB'den kripto para açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, "Kripto paraların çevresel etkisini azaltmak ve sınırlamak küresel müzakerelerin parçaları arasında olmalı." dedi.

11.05.2021 - 14:28 | | Foreks
ECB'den kripto para açıklaması

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, küresel sürdürülebilir finans anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde finansal aktivitenin tamamının küresel iklim değişikliği hedefleri ile uyumlu olması gerektiğini savundu.

Panetta, küresel pandemi döneminde azalan aktivite ile küresel emisyon hacimlerinde düşüş yaşandığını, ancak bu düşüşü yetersiz bulduklarını söyledi. Mevcut ortamda emisyonun yeni kriz öncesi seviyelere geldiğini aktardı.

"Kripto paraların çevresel etkisini azaltmak ve sınırlamak küresel müzakerelerin parçaları arasında olmalı" ifadelerini de kullanan Panetta, Bitcoin'in tek başına Hollanda kadar elektrik kullanımına neden olduğuna vurgu yaptı. Küresel kripto para madenciliğinin sürdürülebilirlik hedeflerine zarar verdiğini belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika... Bingöl'de minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

    Son dakika... Bingöl'de minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

    Çöp konteynerinde uyuyan çocuk çöpler boşaltılırken hayatını kaybetti

    Çöp konteynerinde uyuyan çocuk çöpler boşaltılırken hayatını kaybetti

    Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası

    Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası

    İcradan satılık daire

    İcradan satılık daire

    Galatasaray Üniversitesi'nden öğrenci alım ilanı

    Galatasaray Üniversitesi'nden öğrenci alım ilanı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bingöl'de minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

    Son dakika... Bingöl'de minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

    Sıradaki Haber
    Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

    Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

    Sıradaki Haber
    Putin'in vücudu antikor geliştirdi

    Putin'in vücudu antikor geliştirdi

    Sıradaki Haber
    Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası

    Avukatı yanağından ısıran sanığa 2,5 yıl hapis cezası

    Sıradaki Haber