ECB'den kripto para açıklaması

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, küresel sürdürülebilir finans anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde finansal aktivitenin tamamının küresel iklim değişikliği hedefleri ile uyumlu olması gerektiğini savundu.

Panetta, küresel pandemi döneminde azalan aktivite ile küresel emisyon hacimlerinde düşüş yaşandığını, ancak bu düşüşü yetersiz bulduklarını söyledi. Mevcut ortamda emisyonun yeni kriz öncesi seviyelere geldiğini aktardı.

"Kripto paraların çevresel etkisini azaltmak ve sınırlamak küresel müzakerelerin parçaları arasında olmalı" ifadelerini de kullanan Panetta, Bitcoin'in tek başına Hollanda kadar elektrik kullanımına neden olduğuna vurgu yaptı. Küresel kripto para madenciliğinin sürdürülebilirlik hedeflerine zarar verdiğini belirtti.