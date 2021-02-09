ECB'den vaka artışı ve mutasyon uyarısı

Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, salgının ciddi bir halk sağlığı krizi ve ekonomik krize neden olduğunu anlattı.

Aşılama süreçlerinin başlamasının "umut verici" olduğuna dikkati çeken Lagarde, vatandaşların halen virüsün sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını ve geleceğe yönelik belirsizliklerin sürdürdüğünü söyledi.

Lagarde,"Kovid-19 vakalarında artış, virüsteki mutasyonlar ve sıkı kısıtlayıcı tedbirler, Euro Bölgesi ekonomik faaliyetine yönelik önemli aşağı yönlü risk ortaya koyuyor." diye konuştu.

Üretimin salgın öncesi seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve salgının nasıl ilerleyeceğinin henüz bilinmediğini ifade eden Lagarde, belirsizliklerin azalması, uygulanan tedbirlerin kalkması ve uygun finansman koşulları ile talepteki toparlanmanın destekleneceğini vurguladı.

Lagarde, para ve maliye politikalarının birlikte sürdürülmesi gerektiğini belirterek, mevcut ortamda ECB'nin sergilediği uyumlu para politikası duruşunun gerekli olduğunu kaydetti.

AB ülkelerinin salgının ekonomik etkilerine karşı kurduğu 750 milyar euroluk kurtarma programındaki fonların hızla harekete geçirilmesinin önemini anlatan Lagarde, bu fonların yapısal reformları desteklemesi ve büyümeye katkı sağlayan projelerde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Lagarde, gelecek aylarda enflasyonun daha fazla artmasını beklediklerini belirtti.