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UzmanparaECB'nin 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor
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ECB'nin 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 27 Ekim'de 75 ve aralık ayında 50 baz puan faiz artırması bekleniyor.

21.10.2022 - 09:37 |
ECB'nin 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor

Avrupa Merkez Bankası'nın rekor seviyelere çıkan enflasyonu kontrol altına almak için öngörülenden daha güçlü şekilde faiz artırması bekleniyor.  

ECB'nin mevduat faizini 2023 yılı Mart ayına kadar önceki anketlerde öngörülen yüzde 1,5'in çok üzerine yüzde 2,5'e çıkaracağı öngörülüyor.  

Bloomberg News tarafından ekonomistler arasında yapılan ankette 27 Ekim'de yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantısından 75 baz puan ve aralık toplantısından 50 baz puan faiz artırımı çıkacağı tahmin edildi.

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