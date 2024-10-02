'ECB'nin ekimde faiz indirmesi muhtemel'

Letonya Merkez Bankası Başkanı olan Kazaks, ücret artışının düştüğünü ve kar marjlarının daraldığını belirtirken, Euro Bölgesi'nin büyük bölümünde ekonomik toparlanmanın zor olduğunu ve bu ay faiz indirimi için "açık ve net" bir durum yarattığını söyledi.

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Kazaks "Ekim ayında kararın çok net olacağı yönündeki piyasa fiyatlamasına çok katılıyorum. Elbette bugün karar hakkında peşin hüküm vermeyeceğim, ancak durum çok açık ve bana göre büyümeye yönelik riskler önemli ve ele alınması gerekiyor" dedi.

Kazaks, toparlanma beklentisi buharlaştıkça Euro Bölgesi şirketlerinin işçi çıkarmaya başlayabileceğinden ve bunun kartopu etkisiyle büyümeyi daha da azaltacağından korkuyor.

Ekim ayından sonra faiz oranlarının daha da düşürüleceğini öngören Kazaks, hızlı ve agresif bir gevşemeye yönelik bahislere karşı dikkatli olunması çağrısında da bulundu. Kazaks, "Piyasaları, geçen yılın başında yaşananlara benzer bir şekilde ekonomik durum konusunda aceleci davranmamaları konusunda uyarıyorum" dedi.