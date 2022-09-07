'ECB'nin faiz artırımı resesyonu kötüleştirir'

Robin Brooks, ECB'nin yarın gerçekleştireceği toplantıda 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini, ancak bu faiz artırım öngörüsüne rağmen euronun değer kaybetmekte olduğuna işaret etti.

"Bu size bilmeniz gereken her şeyi söylüyor. Piyasalar ECB'nin faiz artırımlarını izliyor ve Euro Bölgesi'nde beliren derin resesyona odaklanmış durumda" ifadelerini kullanan Brooks, ECB'nin faiz artırımının resesyonu daha iyi değil daha kötü yapacağını savundu.