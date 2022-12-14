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ECB'nin faiz artırımını yavaşlatması öngörülüyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırımına daha yavaş bir hızla da olsa devam etmesi bekleniyor.

14.12.2022 - 10:01 |
ECB'nin faiz artırımını yavaşlatması öngörülüyor

Natixis Ekonomisti Michael Schumacher, "ECB'nin aralık toplantısında politika faizini 50 baz puan artırmasını bekliyoruz. Aynı zamanda gelecek yıl niceliksel sıkılaştırmanın başlayacağını da açıklamasını bekliyoruz. Ancak ECB'nin spesifik bir başlangıç tarihi vermesi bu noktada muhtemel değil" değerlendirmesini yaptı.

Allianz Global Investors'dan Franck Dixmier hazırladığı raporda "ECB toplantısında bilançonun azaltılması tartışılacak bir seçenek olacak. ECB'nin piyasa oynaklığından kaçınmak için çok yavaş hareket etme yönünde bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz" dedi.

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