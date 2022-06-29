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'ECB'nin faiz artırmak için bolca alanı var'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, ECB'nin enflasyon ile mücadele çerçevesinde faiz artırmak için bolca alanı olduğunu söyledi.

29.06.2022 - 11:30 |
'ECB'nin faiz artırmak için bolca alanı var'

ECB'nin temmuz toplantısında faiz artırımına başlayacağı ve eylül ayında bir faiz artırımı daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığı ortamda ECB Üyesi Holzmann önemli açıklamalarda bulundu.

Holzmann, "Ekonomik kalkınmanın nereye gittiğini, enflasyonun nerede durduğunu değerlendirmemiz gerekli. Ondan sonra faizi 0,25 veya 0,50 puan artırmak için bolca alan var" diye konuştu.

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