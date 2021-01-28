'ECB'nin faiz indirimi hata olur'

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Avrupa Merke Bankası'nın (ECB) euroda değer artışına karşı zaten negatif olan mevduat faizini daha da düşürme fikrinin hatalı olacağını savundu.

Dün, medyada, ECB yönetiminin piyasaların ECB'nin faiz indirimi ihtimalini düşük fiyatladığını düşündükleri haberi yer almıştı.

Brooks, "G10 merkez bankaları giderek daha fazla şekilde tahvillerde uzun vadelere odaklanıyorlar. Bu durum döviz piyasası için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Euronun hareketinde 5 ve 10 yıllık tahvil faiz farklarının etkili olduğunu kaydetti.

Yönetici, bu nedenle çok kısa vadeyi etkileyen mevduat faizinin geleceği noktanın önemli bir etkisi olmayacağını iddia etti.