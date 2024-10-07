'ECB'nin faiz indirmesi büyük olasılık'

İtalya'da yayınlanan La Repubblica gazetesine konuşan Villeroy, ekonomik büyümenin zayıf olduğuna ve bunun da enflasyonun %2'lik hedefin altında kalma riskini artırdığına işaret ederek Ekim toplantısında faiz indirilmesi olasılığının yüksek olduğunu vurguladı.

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Villeroy, La Repubblica'nın bu ay bir faiz indirimi olup olmayacağı sorusuna "Evet, büyük olasılıkla" yanıtını verdi.

Demecinde, "Gelecek yıl sürdürülebilir bir şekilde %2 enflasyonda olursak ve Avrupa'da büyüme görünümü hala zayıfsa, para politikamızın kısıtlayıcı kalması ve faiz oranlarımızın nötr faiz oranının üzerinde olması için herhangi bir neden kalmayacaktır" ifadelerini de kullanan Villeroy, nötr faiz oranını piyasaların %2 civarında gördüğünü ve ECB'nin 25 baz puanlık indirimlerle hareket etme uygulamasını sürdürmesi halinde, bu yıl iki ve 2025'te dört olmak üzere o zamana kadar altı indirim daha yapılacağını öngördü.