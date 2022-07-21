ECB'nin faiz kararı belli oldu

ECB'den yapılan açıklamaya göre refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0'dan yüzde 0,50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi faiz oranının 25 baz puan artırılacağı yönündeydi, ancak son günlerde 50 baz puan artış da konuşulmaya başlanmıştı.

ECB bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50'den yüzde 0'a, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'ye yükseltti. Analistlerin tahmini iki faiz oranında 25 baz puan artış olacağı şeklinde oluşmuştu.

ECB en son 13 Nisan 2011 tarihinde faiz oranında 25 baz puan artışa gitmişti. Banka sonraki dönemde 8 toplantıda faiz indirimi gerçekleştirmişti.

ECB TAHVİL ALIM PROGRAMI BAŞLATACAK

ECB'nin faiz kararı sonrası bankadan yapılan açıklamada yeni bir tahvil alım programının başlatılması kararlaştırıldı. Yeni programın detayları ayrı bir açıklama ile duyurulacak.

ECB açıklamasında "Yönetim Konseyi'nin gelecekteki politika faizi patikası verilere bağlı olmaya devam edecek ve yüzde 2 enflasyon hedefinin orta vadede gerçekleştirilmesine yardım edecek. Politika normalleştirme çerçevesinde Yönetim Konseyi aşırı likidite tutulmasının ücretlendirilmesi için seçenekleri değerlendirecek" ifadeleri de yer aldı.

Yönetim Konseyi'nin toplantısında para politikasının etkin aktarımını desteklenmesi için yeni bir tahvil alım programının (TPI) gerekli olduğunu değerlendirdiğini anlatan ECB, yeni tahvil alım programının para politikası duruşunun tüm Euro Bölgesi ülkeleri genelinde sorunsuz şekilde aktarılmasını sağlayacağını savundu.