'ECB'nin faizi daha da artırması büyük olasılık'

Holzmann ve Wunsch geçtiğimiz hafta Slovakya ve Litvanya merkez bankalarının başkanlarından gelen faiz artırım çağrılarına destek verdi.

Holzmann yaptığı açıklamada "Enflasyon bizim düşündüğümüzden daha zorlu. Biraz daha faiz artırımı bekliyorum" ifadelerini kullanırken, faiz artırımı büyüklüğünün veriler tarafından belirleneceğini vurguladı.

Belçika Merkez Bankası Başkanı Wunsch da, "ECB temmuz ayından bu yana faizi 350 baz puan artırdı. Ancak bundan daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ne kadar fazlasının gerektiği toplantıdan toplantıya belirlenecek" dedi.

Wunsch, eğer enflasyon için temel tahmin gerçekleşir ise ECB'nin faizler konusunda daha "uzun bir yolu" bulunduğunu da savundu.