'ECB'nin faizi düşürmemesi için neden yok'

Ifo Enstitüsü, Almanya'nın fiyat beklentilerine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

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Ifo'dan yapılan açıklamaya göre fiyat beklentileri şubat ayındaki 15 puandan 14,3 puana indi.

Wollmershäuser, "Enflasyon hala düşüşte ve bu yaz yüzde 2'nin altına inmesi bekleniyor. Almanya açısından bakıldığında ECB'nin yakın zamanda faiz oranlarını düşürmemesi için hiçbir neden yok" dedi.

Anket sonuçlarına göre daha az şirket, özellikle tüketiciyle ilgili sektörlerde fiyatlarını artırmayı planlıyor. Fiyat beklentileri perakende ve konaklama sektöründe düşerken, oteller arasında hafif bir artış ve konaklama sektöründe düşüş görüldü.