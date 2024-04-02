Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara 'ECB'nin faizi düşürmemesi için neden yok'
Haberler Uzmanpara 'ECB'nin faizi düşürmemesi için neden yok'

'ECB'nin faizi düşürmemesi için neden yok'

Ifo Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, Almanya açısından bakıldığında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakın zamanda faiz oranlarını düşürmemesi için hiçbir neden olmadığını söyledi.

02.04.2024 - 09:37 | | Foreks Haber
'ECB'nin faizi düşürmemesi için neden yok'

Ifo Enstitüsü, Almanya'nın fiyat beklentilerine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

Haberin Devamı

Ifo'dan yapılan açıklamaya göre fiyat beklentileri şubat ayındaki 15 puandan 14,3 puana indi.

Wollmershäuser, "Enflasyon hala düşüşte ve bu yaz yüzde 2'nin altına inmesi bekleniyor. Almanya açısından bakıldığında ECB'nin yakın zamanda faiz oranlarını düşürmemesi için hiçbir neden yok" dedi.

Anket sonuçlarına göre daha az şirket, özellikle tüketiciyle ilgili sektörlerde fiyatlarını artırmayı planlıyor. Fiyat beklentileri perakende ve konaklama sektöründe düşerken, oteller arasında hafif bir artış ve konaklama sektöründe düşüş görüldü.

AK Parti 'nin adayı 129 oy farkı ile kazandı! Aşkale'de seçim sonuçlarına itiraz

AK Parti 'nin adayı 129 oy farkı ile kazandı! Aşkale'de seçim sonuçlarına itiraz
Metina ve Gara'da terör örgütüne darbe!

Metina ve Gara'da terör örgütüne darbe!