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'ECB'nin faizi düşürmesi akıllıca olacak'

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, ECB'nin Eylül ayında bir faiz indirimi daha yapmasının akıllıca olacağını söyledi.

02.09.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
'ECB'nin faizi düşürmesi akıllıca olacak'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında bir faiz indirimi daha yapmasının akıllıca olacağını söyledi ve çok uzun süre beklemesi halinde enflasyon hedefinin altında kalma riski bulunduğu uyarısında bulundu.

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Villeroy, Fransız Le Point dergisine Cuma günü verdiği bir mülakatta, "Maalesef büyümemiz çok zayıf kalmaya devam ediyor. Avrupa'da risk dengesinin hala izlenmesi gerekiyor. Yeni bir faiz indirimi lehine karar vermek adil ve akıllıca olacaktır" dedi.

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