ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

"Bu hafta ECB'den şahin bir duraklama bekliyoruz" diye konuşan Kumar, Avrupa'dan gelen son ılımlı verilerin ECB'nin bekle ve izle modunda olması için bir neden oluşturması gerektiğini savundu.

Kumar, "Artış için aciliyet yok ve ECB gelecekteki politika eylemine karar vermek için daha fazla veri bekleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte Jefferies, ECB'nin faiz artırım döngüsünü tamamladığına ve ekim ayına kadar verilerin daha da zayıflayarak daha fazla artırıma gerek kalmayacağına işaret edeceğine inanıyor.