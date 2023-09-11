ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor
Jefferies'in Avrupa Baş Ekonomisti Mohit Kumar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını, ancak önümüzdeki toplantılarda yeni bir faiz oranı artışı için kapıyı açık tutmasını beklediklerini söyledi.
11.09.2023 - 13:27 |
"Bu hafta ECB'den şahin bir duraklama bekliyoruz" diye konuşan Kumar, Avrupa'dan gelen son ılımlı verilerin ECB'nin bekle ve izle modunda olması için bir neden oluşturması gerektiğini savundu.
Kumar, "Artış için aciliyet yok ve ECB gelecekteki politika eylemine karar vermek için daha fazla veri bekleyebilir" değerlendirmesini yaptı.
Bununla birlikte Jefferies, ECB'nin faiz artırım döngüsünü tamamladığına ve ekim ayına kadar verilerin daha da zayıflayarak daha fazla artırıma gerek kalmayacağına işaret edeceğine inanıyor.