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'ECB'nin haziranda faiz indirmesini bekliyoruz'

SEB Research'ten Jussi Hiljanen, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 5 Haziran'da faiz oranlarını 25 baz puan indireceğini ve politika görünümüne ilişkin toplantıdan toplantıya yaklaşımını sürdüreceğini söyledi.

28.05.2025 - 16:20 | | Foreks Haber
'ECB'nin haziranda faiz indirmesini bekliyoruz'

Baş stratejist Hiljanen, “Ticaret savaşı, olumsuz büyüme etkileri ve devam eden dezenflasyonist eğilim, Haziran ayından sonra daha fazla faiz indirimi beklentilerini destekliyor ancak ECB'nin verilere bağlı, toplantıdan toplantıya yaklaşımını sürdürmesini bekliyoruz” dedi.

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Haziran ayında yapılacak bir faiz indirimi mevduat faizini %2,00'ye çekecek. SEB, Temmuz ve Eylül aylarında da indirim bekliyor ve bu da Eylül ayında mevduat faizini %1,50'ye düşürecek. Ancak Hiljanen, Haziran ayından sonra faiz indirimlerinin daha yavaş bir hızda gerçekleşmesi riskini de kabul ediyor.

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