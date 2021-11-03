ECB'nin varlık alımları yavaşladı

ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde yaptığı varlık alımları geçen hafta yavaşladı.

ECB tarafından açıklanan verilere göre, 29 Ekim haftasında PEPP kapsamında yapılan alım miktarı 8 milyar 205 milyon euro oldu. Önceki hafta ise alım miktarı 18 milyar 644 milyon euro açıklanmıştı.

Aynı dönemde kamu sektörü tahvil alım programı kapsamında ise net 2,06 milyar euro satış gerçekleşti. Önceki hafta 7,22 milyar euro alım yapılmıştı.

29 Ekim haftasında ECB'nin tüm varlık alım programları ile net 7 milyar 526 milyon euro tutarında alım gerçekleştirildi. Önceki hafta toplam 28 milyar 166 milyon euro tutarında net alım gerçekleşmişti.