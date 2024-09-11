EIA'dan küresel petrol talebi tahmini

EIA, kısa vadeli enerji görünümü raporunda, genişleyen arz açığının küresel stoklardan petrol çekilmesini artıracağını ve Brent ham petrol fiyatlarını bu ay fiziksel spot piyasada varil başına 80 doların üzerine çıkaracağını söyledi.

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EIA, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 103,1 milyon varil civarında olmasının beklendiğini ve bunun 102,9 milyon varillik önceki tahmininden yaklaşık 200.000 varil daha yüksek olduğunu söyledi.

EIA, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planını ertelemesi nedeniyle küresel üretimin önceki tahmin olan 102,4 milyon varil/gün'den düşerek 102,2 milyon varil/gün'e gerilemesinin beklendiğini söyledi.

EIA, “Özellikle Çin'deki ekonomik ve petrol talebi büyümesine ilişkin piyasa endişeleri artarak petrol fiyatlarının düşmesine neden olsa da, OPEC+ üretim kesintileri küresel olarak tüketilenden daha az petrol üretildiği anlamına geliyor” dedi.