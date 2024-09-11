Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEIA'dan küresel petrol talebi tahmini
HaberlerUzmanparaEIA'dan küresel petrol talebi tahmini

EIA'dan küresel petrol talebi tahmini

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol talebinin bu yıl daha büyük bir rekora ulaşacağını, üretim artışının ise önceki tahminlerden daha düşük olacağını söyledi.

11.09.2024 - 09:07 |
EIA'dan küresel petrol talebi tahmini

EIA, kısa vadeli enerji görünümü raporunda, genişleyen arz açığının küresel stoklardan petrol çekilmesini artıracağını ve Brent ham petrol fiyatlarını bu ay fiziksel spot piyasada varil başına 80 doların üzerine çıkaracağını söyledi.

Haberin Devamı

EIA, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 103,1 milyon varil civarında olmasının beklendiğini ve bunun 102,9 milyon varillik önceki tahmininden yaklaşık 200.000 varil daha yüksek olduğunu söyledi.

EIA, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planını ertelemesi nedeniyle küresel üretimin önceki tahmin olan 102,4 milyon varil/gün'den düşerek 102,2 milyon varil/gün'e gerilemesinin beklendiğini söyledi.

EIA, “Özellikle Çin'deki ekonomik ve petrol talebi büyümesine ilişkin piyasa endişeleri artarak petrol fiyatlarının düşmesine neden olsa da, OPEC+ üretim kesintileri küresel olarak tüketilenden daha az petrol üretildiği anlamına geliyor” dedi.

Göztepe, Emircan Seçgin'le anlaşmaya vardı

Göztepe, Emircan Seçgin'le anlaşmaya vardı

Isparta'da gül çiçeği fiyatı 90 lira oldu

Isparta'da gül çiçeği fiyatı 90 lira oldu