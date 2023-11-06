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Ekim ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Ekim ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

06.11.2023 - 11:17 | | DHA
Ekim ayı ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ekim ayı dış ticaret verilerini paylaştı.

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Bakan Ömer Bolat'ın açıklaması şu şekilde: "Ekim ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece en yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. İthalatımız ise, Ekim ayında yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar gerçekleşmiştir."

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