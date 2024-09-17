'Ekim ayında faiz indirimi ihtimali çok düşük'

Simkus, yetkililer esnekliği korumak ve verilere dayalı kararlar almaya devam etmek isterken, bu ayki çeyrek puanlık indirimin hemen ardından mevduat faizinde yeni bir indirimin "zor" olacağını söyledi.

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Vilnius'ta gazetecilere konuşan Simkus, "Ekim ayında indirim olasılığının çok düşük olması doğal. Buna ihtiyaç olup olmadığı tartışmalı. Euro Bölgesi ekonomisi tahminlerimize göre gelişiyor ve son iki yılın hikayesi de bu oldu" dedi.

Simkus, 2024'ün son toplantısı olan Aralık ayının borçlanma maliyetlerinde üçüncü bir indirim için en olası nokta olduğu sinyalini veren diğer ECB politika yapıcılarına katılıyor.