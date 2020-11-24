'Ekonomi ılımlı bir hızla toparlanacak'

BOJ'un salgının etkilerini yakından takip etmeye devam edeceğini belirten Kuroda, bankanın finansal sistemin istikrarını devam ettirmek ve ekonomide toparlanmayı sağlamak için daha fazla parasal gevşeme adımı atmaktan çekinmeyeceğini de tekrarladı.

Kuroda, Japon ekonomisinin ihracat ve üretimde artışın denizaşırı ekonomilerdeki ılımlı toparlanmayı yansıtmasına bağlı olarak hali hazırda toparlanma işaretleri göstermekte olduğunu da vurguladı.

Ancak Kuroda, ticari bankaların karlarının COVID-19 krizinden zarar görmeleri durumunda ülkenin finansal istikrarının bozulabileceği uyarısında da bulundu.

Parlamento'da yarıyıl sunumunu gerçekleştiren Kuroda, "Japon ekonomisi ve fiyatlar için görünüm risklerin aşağı yönlü olması ile birlikte oldukça belirsiz" ifadelerini de kullandı.