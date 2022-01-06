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'Ekonomide istikrarın devam ettirilmesi önemli'

Çin Komünist Partisi'nin Merkezi Finansal ve Ekonomik İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Han Wenxiu, Çin ekonomisinde istikrarın devam ettirilmesinin "çok önemli, kritik" bir siyasi konu olduğunu söyledi.

06.01.2022 - 08:37 |
'Ekonomide istikrarın devam ettirilmesi önemli'

"Tüm bölgeler ve bakanlıklar ekonomide istikrarın sağlanması için sorumluluk almalı" diye konuşan Han, yetkililerin politikaları bu hedefi desteklemeye yönelik olarak şekillendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Han konuşmasında, mali harcamaların hızlandırılmasının, altyapıya yönelik çalışmaların önden yüklemeli olarak yapılmasının uygun olabileceğini de ifade etti.

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