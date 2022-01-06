'Ekonomide istikrarın devam ettirilmesi önemli'

"Tüm bölgeler ve bakanlıklar ekonomide istikrarın sağlanması için sorumluluk almalı" diye konuşan Han, yetkililerin politikaları bu hedefi desteklemeye yönelik olarak şekillendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Han konuşmasında, mali harcamaların hızlandırılmasının, altyapıya yönelik çalışmaların önden yüklemeli olarak yapılmasının uygun olabileceğini de ifade etti.