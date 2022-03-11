Geri Dön
Uzmanpara'Ekonomide resesyon beklemiyorum'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Ekonomide resesyon beklemiyorum'

'Ekonomide resesyon beklemiyorum'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD ekonomisinde resesyon beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

11.03.2022 - 07:39 |
'Ekonomide resesyon beklemiyorum'

Janet Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının enerji ve diğer emtia faaliyetlerinde yol açtığı yükselişin hızlandırdığı enflasyon ile mücadele için faiz artırmasının ABD ekonomisinde resesyona değil, "yumuşak iniş"e yol açmasını beklediğini söyledi.

"İş gücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini düşünüyorum" diye konuşan Yellen, "Fed'in bu adımları atmasının onlar için uygun olduğunu düşünüyorum ancak ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş bekliyorum" dedi.

Yeni cephe açtı! Dünya 'acil' koduyla duydu
Kar fırtınası 4 gün sürecek! Turuncu alarm verildi
Barbarca! Dünyayı şoke eden fotoğraf
İnsansız deniz aracından tarihi keşif! Dönüm noktası olacak
Kiev kalesi! Her cadde, her bina, her kontrol noktası
Putin 'Hiç şüphem yoktu' dedi ve ekledi: Biz hazırız
Barcelona - Galatasaray maçına damga vuran an! Kerem Aktürkoğlu ile Torrent
ABD ve IMF, Ukrayna’ya ne kadar yadım gönderileceğini açıkladı
Prostat kanserine karşı geliştirdiler! Nokta atışı
Burcu Esmersoy'un 'iddialı poz' cevabı olay oldu! 'Benden umudu kestiler'
Sahte servise son veriliyor! Tartışma konusuydu
Türk markalar tek tek açıklıyor! Yeni düzen...
Dünya basınında gündem Galatasaray! 'Türk duvarına çarptı'
14 Şubat'ta tektaşı taktı! Yedinci kez evleniyor
Yılın Sporcusu rekabetinde söz sende!
Yeni cephe açtı! Dünya 'acil' koduyla duydu
Yeni cephe açtı! Dünya 'acil' koduyla duydu
Kar fırtınası 4 gün sürecek! Turuncu alarm verildi
Kar fırtınası 4 gün sürecek! Turuncu alarm verildi
Barbarca! Dünyayı şoke eden fotoğraf
Barbarca! Dünyayı şoke eden fotoğraf
İnsansız deniz aracından tarihi keşif! Dönüm noktası olacak
İnsansız deniz aracından tarihi keşif! Dönüm noktası olacak
Kiev kalesi! Her cadde, her bina, her kontrol noktası
Kiev kalesi! Her cadde, her bina, her kontrol noktası
Putin 'Hiç şüphem yoktu' dedi ve ekledi: Biz hazırız
Putin 'Hiç şüphem yoktu' dedi ve ekledi: Biz hazırız
Barcelona - Galatasaray maçına damga vuran an! Kerem Aktürkoğlu ile Torrent
Barcelona - Galatasaray maçına damga vuran an! Kerem Aktürkoğlu ile Torrent
ABD ve IMF, Ukrayna’ya ne kadar yadım gönderileceğini açıkladı
ABD ve IMF, Ukrayna’ya ne kadar yadım gönderileceğini açıkladı
Prostat kanserine karşı geliştirdiler! Nokta atışı
Prostat kanserine karşı geliştirdiler! Nokta atışı
Burcu Esmersoy'un 'iddialı poz' cevabı olay oldu! 'Benden umudu kestiler'
Burcu Esmersoy'un 'iddialı poz' cevabı olay oldu! 'Benden umudu kestiler'
Sahte servise son veriliyor! Tartışma konusuydu
Sahte servise son veriliyor! Tartışma konusuydu
Türk markalar tek tek açıklıyor! Yeni düzen...
Türk markalar tek tek açıklıyor! Yeni düzen...
Dünya basınında gündem Galatasaray! 'Türk duvarına çarptı'
Dünya basınında gündem Galatasaray! 'Türk duvarına çarptı'
14 Şubat'ta tektaşı taktı! Yedinci kez evleniyor
14 Şubat'ta tektaşı taktı! Yedinci kez evleniyor
Yılın Sporcusu rekabetinde söz sende!
Yılın Sporcusu rekabetinde söz sende!