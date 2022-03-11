'Ekonomide resesyon beklemiyorum'

Janet Yellen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının enerji ve diğer emtia faaliyetlerinde yol açtığı yükselişin hızlandırdığı enflasyon ile mücadele için faiz artırmasının ABD ekonomisinde resesyona değil, "yumuşak iniş"e yol açmasını beklediğini söyledi.

"İş gücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini düşünüyorum" diye konuşan Yellen, "Fed'in bu adımları atmasının onlar için uygun olduğunu düşünüyorum ancak ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş bekliyorum" dedi.