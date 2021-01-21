'Ekonomide sert bir toparlanma bekliyoruz'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, nüfusun önemli bölümü Covid-19'a karşı aşılandığında ekonomide bariz, sert bir toparlanma beklediklerini söyledi.

Bailey, "Aşılama programı ilerledikçe bariz bir toparlanma göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

İngiltere'de uygulanan karantina tedbirlerinin ekonomiye etkisinin azalmakta olduğunu belirten Bailey, ancak hali hazırda uygulanmakta olan tedbirlerin ilk çeyrekte oldukça bariz bir etkisinin olmasını beklediklerini de vurguladı.