'Ekonomik belirsizlik devam ediyor'

NABE'nin 37'nci Yıllık Ekonomi Politikası Konferansı'nda konuşan Brainard, "Sabırlı para politikasının hızlanan aşılama ve büyük mali yardımlarla bir araya gelmesi ile ekonomi yeniden tamamen açıldığında güçlü ve kapsayıcı bir büyümeyi destekleyecek" dedi.

Brainard gün içinde yaptığı açıklamada da, Fed'in finansal istikrara yönelik iklim değişikliği ile ilişkili risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve düzeltilmesi için çalışacak bir Finansal İstikrar İklim Komitesi oluşturmakta olduğunu duyurdu.